GM obtém certificação para atuar em buscas de desaparecidos

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), por meio do seu Canil, alcançou um importante reconhecimento na área de segurança pública. A cadela K9 Cali recebeu a certificação de nível 2 em mantrailing, técnica internacionalmente utilizada para a localização de pessoas desaparecidas, tornando-se apta a atuar em operações especializadas dessa natureza.

O mantrailing é uma técnica avançada que utiliza o faro individualizado do cão para seguir o rastro de uma pessoa, mesmo em ambientes urbanos complexos.

O processo de avaliação foi conduzido pelo Grupo de Busca e Resgate (GBR) e supervisionado por Ana Beatriz Albernaz, única profissional no Brasil com credenciamento do VBSAR (Estados Unidos) para certificação de cães na modalidade. A K9 Cali é conduzida pelo guarda municipal Gonçalo, integrante do Canil da GMJ.