GM obtém certificação para atuar em buscas de desaparecidos

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), por meio do seu Canil, alcançou um importante reconhecimento na área de segurança pública. A cadela K9 Cali recebeu a certificação de nível 2 em mantrailing, técnica internacionalmente utilizada para a localização de pessoas desaparecidas, tornando-se apta a atuar em operações especializadas dessa natureza.
O mantrailing é uma técnica avançada que utiliza o faro individualizado do cão para seguir o rastro de uma pessoa, mesmo em ambientes urbanos complexos.
O processo de avaliação foi conduzido pelo Grupo de Busca e Resgate (GBR) e supervisionado por Ana Beatriz Albernaz, única profissional no Brasil com credenciamento do VBSAR (Estados Unidos) para certificação de cães na modalidade. A K9 Cali é conduzida pelo guarda municipal Gonçalo, integrante do Canil da GMJ.
A certificação exigiu a execução de provas complexas, que simularam situações reais de busca, contemplando:
- Trilha envelhecida: localização de pessoa cujo rastro havia sido deixado 48 horas antes, em ambiente urbano com múltiplos fatores de distração;
- Desaparecido sem trilha: identificação, em meio a diversas pessoas, da qual pertencia um objeto apresentado à cadela;
- Trilha fragmentada: simulação de desaparecimento envolvendo o uso de transporte público, com reinício da busca em diferentes pontos até a localização final.
Com o resultado positivo, a K9 Cali integra agora um grupo restrito de cães certificados oficialmente no Brasil para esta modalidade, ampliando a capacidade técnica e operacional da GMJ no atendimento de ocorrências relacionadas a desaparecimentos.
O inspetor Adilson Marestone, chefe do Canil da GMJ, destacou a importância da conquista. “A certificação da K9 Cali, cão da raça Bloodhound, é fundamental para garantir que ela esteja apta a realizar buscas por pessoas desaparecidas de forma eficaz. Isso não apenas aumenta as chances de encontrar a pessoa desaparecida, mas também proporciona segurança e apoio para as famílias envolvidas.”
Essa conquista reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí com o investimento em tecnologia, treinamento e qualificação contínua, visando oferecer serviços de segurança pública cada vez mais eficientes e especializados à população.