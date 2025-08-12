Filho quebra o celular da mãe idosa para ela não chamar a polícia

Um homem de 42 anos foi preso nesta segunda-feira (11), na Vila Rami, em Jundiaí, após quebrar medida protetiva em favor de sua mãe, de 74 anos. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio da Guarda Municipal. A idosa só conseguiu chamar a polícia com a ajuda de uma pessoa que passava na rua - a quem ela pediu socorro -, pois o filho havia quebrado seu celular, justamente para impedi-la de chamar a polícia.

A DDM recebeu denúncia sobre um possível crime de descumprimento de medida protetiva em andamento. A equipe solicitou apoio aos agentes da Guarda Municipal, do programa Guardiã Maria da Penha, e todos se deslocaram à residência da vítima. Pelo local, o autor foi surpreendido no interior da casa, e acabou preso em flagrante.

A idosa, que é sua mãe, estava apreensiva pela situação e contou que o filho faz uso de substâncias entorpecentes, e revelou que possui diversos registros criminais contra ele, sendo que em um deles, foi concedida à ela uma medida protetiva de urgência com o afastamento do agressor. Ele, porém, retornou ao local, invadiu a casa, quebrou o celular dela para impedir que chamasse por ajuda, mas ela conseguiu avisar uma pessoa na rua.