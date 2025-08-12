Prefeitura alerta para riscos de escorpiões em Várzea Paulista

Os agentes de saúde de Várzea Paulista iniciaram nesta terça-feira (12) uma ação de orientação e prevenção contra acidentes com escorpiões, que segue durante a semana nos bairros da cidade. Agosto é, historicamente, o mês de pico na reprodução desses animais, aumentando o risco de ocorrências. Eles costumam se abrigar em locais escuros e úmidos, como entulhos, madeiras, tijolos, esgotos e ralos, tornando essencial a adoção de cuidados redobrados.
A principal forma de se proteger é prevenindo. A orientação é manter quintais, garagens e depósitos sempre limpos, evitando o acúmulo de lixo, entulhos, tijolos, madeiras e telhas. Telas ou tampões devem ser usados em ralos e pias, além de manter vasos sanitários fechados. Outra medida essencial é vedar frestas e buracos em paredes, pisos e rodapés, e manter jardins aparados, incluindo terrenos baldios próximos.
Prevenção
Para evitar acidentes dentro de casa, recomenda-se sacudir roupas e calçados antes de usá-los, utilizar luvas grossas ao mexer com entulhos ou lenha, afastar camas das paredes e evitar que roupas de cama toquem o chão. Como os escorpiões são mais ativos à noite, o uso de lanternas em locais escuros é indicado.
Em caso de picada
Caso ocorra um acidente, a vítima deve lavar o local com água e sabão, evitar cortes, sucção ou torniquetes, e procurar atendimento médico imediato. Crianças e idosos requerem atenção urgente. O Hospital Universitário (HU), em Jundiaí, atende casos infantis, enquanto o Hospital São Vicente de Paulo (HSV) recebe pacientes adultos. Se possível e seguro, capturar o escorpião ajuda na identificação e tratamento corretos.
Serviço
Vigilância Ambiental e Zoonoses de Várzea Paulista: (11) 4595-8776 | WhatsApp: (11) 4606-8137
Hospital Universitário (HU) — Crianças: Praça Rotatória, s/n, Jardim Messina, Jundiaí – SP
Hospital São Vicente de Paulo (HSV) — Adultos: Rua São Vicente de Paulo, 223, Centro, Jundiaí – SP.