Prefeitura alerta para riscos de escorpiões em Várzea Paulista

Os agentes de saúde de Várzea Paulista iniciaram nesta terça-feira (12) uma ação de orientação e prevenção contra acidentes com escorpiões, que segue durante a semana nos bairros da cidade. Agosto é, historicamente, o mês de pico na reprodução desses animais, aumentando o risco de ocorrências. Eles costumam se abrigar em locais escuros e úmidos, como entulhos, madeiras, tijolos, esgotos e ralos, tornando essencial a adoção de cuidados redobrados.

A principal forma de se proteger é prevenindo. A orientação é manter quintais, garagens e depósitos sempre limpos, evitando o acúmulo de lixo, entulhos, tijolos, madeiras e telhas. Telas ou tampões devem ser usados em ralos e pias, além de manter vasos sanitários fechados. Outra medida essencial é vedar frestas e buracos em paredes, pisos e rodapés, e manter jardins aparados, incluindo terrenos baldios próximos.

Prevenção