14 de agosto de 2025
VÁRZEA PAULISTA

Obras avançam e hospital ganha elevadores de carga e placa solar

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ PMV
Obras avançam na instalação de placas solares
A construção do novo hospital de Várzea Paulista segue a todo o vapor e está na etapa da instalação de placas de energia solar, além das instalações elétricas e o acabamento na estrutura dos elevadores monta-carga, já instalados. Quando o hospital estiver em funcionamento, as cargas transportadas por esses elevadores serão itens como roupas sujas e instrumentação infectada (equipamentos cirúrgicos), que passarão por um processo rigoroso de limpeza antes de chegar ao arsenal, de onde serão novamente levados ao centro cirúrgico, por exemplo, totalmente higienizados e adequados à utilização.

As obras são gerenciadas pelas Unidades Gestoras Municipais de Infraestrutura Urbana e Saúde.

O hospital contará com uma ampla estrutura, que permitirá uma série de atendimentos à população, como, por exemplo: ambulatório de especialidades; UTI adulto e neonatal; Maternidade com leitos PPP (acomoda a mulher no pré-parto, parto e puerpério, após o parto) e centro obstétrico; diagnóstico por imagem; internação psiquiátrica e clínica; e leitos-dia.

