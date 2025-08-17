Quase 6% dos alunos municipais precisam de atenção especial 

Dos 35.462 alunos matriculados na rede municipal de Jundiaí, 1.872 tem algum tipo de deficiência declarada ou transtorno, segundo dados da Unidade de Gestão de Educação (UGE) via Secretaria Escolar Digital (SED). Os dados fornecidos com exclusividade ao Jornal de Jundiaí mostram que se trata de alunos com deficiência física, intelectual e alguns já diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Distribuído em 100 escolas municipais, além das particulares conveniadas, o corpo docente atende 185 alunos com deficiência física, incluindo cadeirantes, paralisia cerebral, deficiências múltiplas e malformações, além de 434 estudantes cadastrados exclusivamente como portadores de deficiência intelectual. No entanto, essa condição pode estar associada a outras deficiências como comorbidade.
Mesmo com a identificação dos transtornos e alunos com necessidades especiais, o atendimento não é exclusivo, porém cada profissional auxiliar pode atender até três crianças. Embora existam casos em que a necessidade de atendimento exclusivo seja evidente, cabe às escolas avaliarem e distribuírem os profissionais conforme a demanda.
Deste montante de 1.872, cerca de 1.432 já são diagnosticados com TEA, além de outros diagnósticos. Vale ressaltar que todos os estudantes cadastrados no SED possuem diagnóstico confirmado, mas segundo a UGE não é possível precisar quantos daqueles que aguardam avaliação serão identificados com TEA ou outro tipo de deficiência.
Contratações
Com um corpo docente de 2.258 professores na rede municipal de ensino, Jundiaí abre concurso para ampliar o banco de candidatos, considerando que o certame vigente possui apenas 35 candidatos aptos a serem convocados. A prova acontece em novembro deste ano, mas até lá, para preencher algumas lacunas, atualmente existem nove requisições em andamento para contratação. As inscrições prosseguem até dia 11 de setembro.
Para além dos concursos, recentemente a unidade abriu processo para contratação de estagiário de apoio com salário de R$ 1480. Além da bolsa, os estagiários têm também direito ao repasse diário de R$ 11 para transporte, totalizando, em média, R$ 220 ao mês. Apesar do número de estagiários ter dobrado, ainda restam 12 vagas em aberto.
Além dos estagiários, a unidade conta com 125 auxiliares técnicos de educação da empresa terceirizada Suede, 52 cuidadores da empresa terceirizada Sede, além de aproximadamente 35 profissionais em situação de adequação funcional que também contribuem com essa demanda.