Quase 6% dos alunos municipais precisam de atenção especial 

Dos 35.462 alunos matriculados na rede municipal de Jundiaí, 1.872 tem algum tipo de deficiência declarada ou transtorno, segundo dados da Unidade de Gestão de Educação (UGE) via Secretaria Escolar Digital (SED). Os dados fornecidos com exclusividade ao Jornal de Jundiaí mostram que se trata de alunos com deficiência física, intelectual e alguns já diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Distribuído em 100 escolas municipais, além das particulares conveniadas, o corpo docente atende 185 alunos com deficiência física, incluindo cadeirantes, paralisia cerebral, deficiências múltiplas e malformações, além de 434 estudantes cadastrados exclusivamente como portadores de deficiência intelectual. No entanto, essa condição pode estar associada a outras deficiências como comorbidade.

Mesmo com a identificação dos transtornos e alunos com necessidades especiais, o atendimento não é exclusivo, porém cada profissional auxiliar pode atender até três crianças. Embora existam casos em que a necessidade de atendimento exclusivo seja evidente, cabe às escolas avaliarem e distribuírem os profissionais conforme a demanda.