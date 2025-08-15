Fiéis reforçam o amor e devoção à Nossa Senhora do Desterro

Em comemoração ao dia da padroeira Nossa Senhora do Desterro, marcado para esta sexta-feira (15), fiéis que fazem parte da rotina da Catedral terão um dia de atividades litúrgicas e festivas, porém muitas famílias fazem desta devoção momentos de intensos agradecimentos e de orações ao longo do ano. (confira programação abaixo).

O pároco da Catedral Nossa Senhora do Desterro, Adriano Luis Zucculin, comenta que o dia é de festa, em especial para os jundiaienses que têm, na Sagrada Família, uma fonte de luz e inspiração. "Ao longo do dia vamos ter vários encontros unindo missa e oração. É um momento para que os fiéis reforcem o amor à Nossa Senhora", diz o padre.

O casal Vânia Aparecida Andersen Eugênio e Almir Aparecido Eugênio faz parte da lista de devotos de Nossa Senhora do Desterro. Seguindo a família paulistana, Vânia fez Jundiaí sua cidade Natal e foi na Igreja Católica que se encontrou, em especial após o casamento.