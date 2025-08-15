Fiéis reforçam o amor e devoção à Nossa Senhora do Desterro

Em comemoração ao dia da padroeira Nossa Senhora do Desterro, marcado para esta sexta-feira (15), fiéis que fazem parte da rotina da Catedral terão um dia de atividades litúrgicas e festivas, porém muitas famílias fazem desta devoção momentos de intensos agradecimentos e de orações ao longo do ano. (confira programação abaixo).
O pároco da Catedral Nossa Senhora do Desterro, Adriano Luis Zucculin, comenta que o dia é de festa, em especial para os jundiaienses que têm, na Sagrada Família, uma fonte de luz e inspiração. "Ao longo do dia vamos ter vários encontros unindo missa e oração. É um momento para que os fiéis reforcem o amor à Nossa Senhora", diz o padre.
O casal Vânia Aparecida Andersen Eugênio e Almir Aparecido Eugênio faz parte da lista de devotos de Nossa Senhora do Desterro. Seguindo a família paulistana, Vânia fez Jundiaí sua cidade Natal e foi na Igreja Católica que se encontrou, em especial após o casamento.
“No decorrer dos anos, por misericórdia de Deus, alcançamos a graça do amadurecimento da fé. Hoje enxergo os cuidados que Nossa Senhora dispensava em minha vida, mesmo quando eu ainda não tinha essa compreensão”, comenta Vânia que tem um altar dentro de casa.
Há mais de 50 anos o casal Ricieri Martinho Leone e Helene Evanir Panham Lene frequenta a Catedral dando exemplo de amor e dedicação à padroeira. “Somos muito gratos pela intercessão de Nossa Senhora do Desterro na nossa família, fruto da oração e perseverança onde atuamos”, comenta Helena.
Missa e procissão
Para quem deseja acompanhar a programação da 65ª Festa da Padroeira, com o tema ‘Nossa Senhora do Desterro nossa Mãe, acolhei-nos como peregrinos da esperança’, as celebrações começam a partir das 7h com missa presidida pelo padre Jean Carlo Cambuim. Logo em seguida, às 8h, tem repique dos sinos da Diocese de Jundiaí.
O bispo diocesano dom Arnaldo Carvalheiro Neto celebra missa às 9h seguida de procissão por volta das 10h30 pelas ruas do Centro. Uma carreata está programada às 15h pelas ruas de Jundiaí. O santo terço acontece às 19h seguida de missa com o padre Adriano Luís Zucculin.