Agosto tem previsão de duas frentes frias no estado de São Paulo

Agosto começa com mudanças no tempo em São Paulo. Apesar de ser um mês tipicamente mais seco, a Defesa Civil do Estado prevê a atuação de duas frentes frias ao longo do período, com potencial para provocar chuvas intensas, queda nas temperaturas e aumento do risco de queimadas em diferentes regiões. As informações são baseadas na análise dos modelos meteorológicos mais recentes e reforçam a importância da atenção e prevenção por parte da população.

A primeira frente fria está prevista para ocorrer na primeira quinzena do mês, por volta do dia 5. Esse sistema deverá avançar pelo litoral, provocando o transporte de umidade para a faixa leste do estado. A previsão indica pancadas de chuva localmente fortes, com potencial para descargas elétricas, rajadas de vento e eventual formação de tempestades severas. Os acumulados de precipitação podem ser elevados, especialmente em áreas mais vulneráveis, como encostas e regiões com histórico de alagamentos e quedas de árvores.

Já a segunda frente fria deve se aproximar do estado por volta do dia 27. Embora tenha menor potencial de provocar chuvas intensas, esse sistema será marcado pela entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas em grande parte do Estado, inclusive no interior. A sensação térmica será mais acentuada nas primeiras horas do dia, com expectativa de manhãs frias após a passagem do sistema.