Conselho Tutelar 2 segue com linha parcial para atendimento

Localizado na rua Pitangueiras, no Jardim Pitangueiras, o Conselho Tutelar 2 passa por manutenção de suas linhas para implantação de nova estrutura telefônica, o sistema VOIP. Segundo a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), a contratação via Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), no valor de R$ 1,6 mil, justifica-se pela necessidade do processo de modernização tecnológica.

A unidade está com uma linha telefônica operante e aguarda a finalização do processo de adequação para ampliação do atendimento via telefone. Enquanto o sistema não retorna 100%, o atendimento segue presencialmente.

Entre os dias 1º de janeiro e 30 de julho de 2025, o Conselho Tutelar 2 registrou 585 atendimentos presenciais e recebeu 1.294 denúncias. No mesmo período de 2024 foram contabilizados 515 atendimentos presenciais e 1.767 denúncias.