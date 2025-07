Civil fecha laboratório clandestino de remédios para emagrecer

Denúncias anônimas levaram a Polícia Civil de São Paulo a fechar um local que era usado para fabricar ilegalmente remédios para emagrecer. A ação aconteceu em um condomínio comercial no bairro Jardim, em Santo André, no ABC Paulista, na quarta-feira (30).

De acordo com o 4° Distrito Policial do município, a empresa estaria importando substâncias para manipular remédios clandestinamente.

Durante as buscas, os agentes encontraram no local insumos usados em medicamentos para tratar diabetes, além de centenas de seringas, canetas aplicadoras de insulina, ampolas, frascos, tubos e outros itens. Também havia instruções de como manipular as substâncias e documentos com nome de clientes.