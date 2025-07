Jundiaí estará na conferência nacional de Igualdade Racial

A divisão Regional de Promoção da Igualdade Racial de Jundiaí, composta por Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Louveira, Itatiba, Itupeva e Cabreúva, marcou presença na 5ª Conferência de Promoção da Igualdade de São Paulo (Cepir/SP). Representaram a região 12 delegados eleitos da sociedade civil e 1 delegado do Poder Público.

Vanderlei Victorino (B.A.), membro da Coordenação Nacional do Círculo Palmarino e da Convergência Negra, duas grandes entidades do Movimento Social Negro, compôs a Comissão Organizadora Estadual (COE) do evento e coordenou os trabalhos durante o processo de realização da 5ª Cepir.

A 5ª Cepir/SP foi realizada nos 26 e 27 de julho, no Memórial da América Latina. A COE da conferência, composta pela Sociedade Civil, Poder Público Estadual e Movimento Negro, entre eles o Círculo Palmarino, construiu 23 Regionais de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Essa divisão regional de Promoção da Igualdade Racial é a melhor forma de organização, dialogo e articulação para a Política de Promoção da Igualdade Racial, onde os municípios dialogam diretamente uns com os outros e decidem conjuntamente qual a melhor ação concreta e efetiva naquela região.