Prefeitura e CPFL fazem novo mutirão de reordenamento de cabos

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), e em parceria com a CPFL, iniciou a terceira fase do mutirão de reordenamento de cabos em vias do bairro Anhangabaú.

A ação teve início nas imediações da rua Rodrigo Soares de Oliveira, com serviços realizados em 24 postes de energia.

A iniciativa tem como objetivo principal melhorar a organização da fiação aérea, contribuindo para a segurança de pedestres e motoristas, além de promover um aspecto visual mais limpo para o bairro. Os trabalhos foram acompanhados por técnicos da Ugisp e da concessionária de energia CPFL Piratininga.