Martinelli oficializa decreto de prevenção ao assédio no trabalho

A gestão do prefeito Gustavo Martinelli deu mais um passo importante no compromisso de valorização do funcionalismo público. Foi publicado nesta quarta-feira (30) um novo decreto que estabelece medidas mais rigorosas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual dentro da administração municipal.

A ação integra um conjunto de políticas voltadas ao cuidado com as pessoas e ao fortalecimento do ambiente de trabalho, reforçando uma das principais bandeiras da atual gestão: o respeito e o diálogo com o servidor público.

“Desde o início do nosso governo, colocamos as pessoas no centro das decisões. Valorizar o servidor não é discurso, é prática. Criamos o Bom Dia, Servidor para ouvir diretamente as equipes, e hoje mais da metade dos cargos de direção são ocupados por servidores de carreira, o que mostra nossa confiança no funcionalismo. Esse novo decreto é mais um passo para garantir um ambiente justo e acolhedor”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.