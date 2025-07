Receita per capita de impostos municipais no ano base 2024

A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento divulgou a Receita Tributária Própria, Ano Base 2024, dos 645 municípios paulistas, através da SFP nº 19, de 26/06/2025.

Em valores correntes, Jundiaí arrecadou com IPTU, ISSQN, ITBI, respectivas Dívidas Ativas, multa e juros de mora incidentes, o total de R$ 980.616.199,00, em 2024.

Esse valor é praticamente igual ao valor bruto das transferências de ICMS para Jundiaí que no ano passado totalizou R$ 1.003.863.434,91.

Em valores per capita/2024, Jundiaí recebeu R$ 2.130,32 de Impostos Municipais e R$ 2.180,83 de transferências de ICMS.

Analisando a arrecadação per capita dos treze municípios da Região Ampla de Jundiaí, elaborei planilhas comparativas com base em dados oficiais do exercício financeiro de 2024.

I – IPTU Per Capita/2024

Na região enfocada, Itupeva é o município que apresentou a maior arrecadação: R$ 983,34.

Na segunda posição no ranking regional vem Valinhos com R$ 898,83 e na terceira posição está Vinhedo com R$ 889,32.

Jundiaí com R$ 554,09 ocupa a sétima posição, ficando abaixo da média regional que é de R$ 621,22.

Seis municípios arrecadaram mais do que a média regional: Itupeva, Valinhos, Vinhedo, Cajamar, Itatiba e Jarinu.

Sete municípios arrecadaram menos do que a média regional: Jundiaí, Louveira, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva e Morungaba.

Gildo Canteli é economista e o responsável pelas pesquisas e consolidação dos dados por meio de planilhas de fácil entendimento.

Na planilha a seguir estão os valores per capita de cada município.



II – ISSQN Per Capita/2024

Na Região Ampla de Jundiaí, Cajamar é o município que apresentou a maior arrecadação: R$ 1.551,18.

Na segunda posição no ranking regional vem Jundiaí com R$ 1.267,55 e na terceira posição está Vinhedo com R$ 1.093,19.

Quatro municípios arrecadaram mais do que a média regional de R$ 935,86: Cajamar, Jundiaí, Vinhedo e Valinhos.

Nove municípios arrecadaram menos do que a média regional: Louveira, Itupeva, Jarinu, Cabreúva, Itatiba, Morungaba, Pirapora do Bom Jesus, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.

Na planilha a seguir estão os valores per capita de cada município.

III – ITBI Per Capita/2024

Na Região Ampla de Jundiaí, Louveira é o município que apresentou a maior arrecadação: R$ 507,37.

Na segunda posição no ranking regional vem Itupeva com R$ 321,29 e na terceira posição está Jundiaí com R$ 308,68.

Cinco municípios arrecadaram mais do que a média regional de R$ 220,82: Louveira, Itupeva, Jundiaí, Jarinu e Vinhedo.

Oito municípios arrecadaram menos do que a média regional: Valinhos, Cajamar, Itatiba, Cabreúva, Morungaba, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Pirapora do Bom Jesus.

Na planilha a seguir estão os valores per capita de cada município.

IV – As Receita Tributárias Próprias Per Capita de cada município, referentes aos três impostos municipais (IPTU + ISS + ITBI), no ano base 2024, constam da planilha a seguir:



V – Com a Reforma Tributária que terá início nos próximos anos, todas as Administrações Municipais, principalmente da nossa região, precisarão dar atenção especial a sua arrecadação própria.