Adolescente detido tenta fugir enquanto era averiguado por GMs

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas, no bairro São José, em Campo Limpo Paulista. Durante a abordagem da Guarda Municipal, que resultou na sua detenção, ele tentou fugir, mas acabou sendo imobilizado e algemado.

Os GMs Juvenil e Alex faziam patrulhamento preventivo com vistas a garantir ordem pública, de olho no tráfico e perturbação do sossego, quando se depararam com um suspeito.

O rapaz se assustou ao perceber a viatura e passou a andar rápido, o que motivou a abordagem.