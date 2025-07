Saúde de Itatiba alerta sobre áreas de risco para febre maculosa

Os sintomas da infecção podem aparecer entre dois a 14 dias após a picada. Os principais são: febre, náusea e vômito, dor muscular, dor de cabeça, desânimo, manchas avermelhadas pelo corpo e pequenas hemorragias na pele. Entre os meses de junho e novembro, a infestação ambiental por ninfas de carrapato-estrela é alta, por isso, sendo o período de maior alerta, ainda mais com casos letais na região.

Prevenção

As recomendações são de se prevenir contra as picadas do carrapato transmissor. Assim, como forma de cobrir as partes do corpo para evitar atraí-lo, recomenda-se uso de mangas longas, botas e calça comprida - com parte inferior colocada para dentro das meias. O uso de roupas de cor clara também pode facilitar a visualização dos carrapatos. Para mais informações, o CCZE atende pelo telefone 4524-8826 ou pessoalmente, na avenida José Boava - 1350, no Bairro da Ponte.