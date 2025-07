GM de Itatiba participa de treinamento inédito com agentes Swat

Seis membros da Guarda Municipal (GM) – da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão da Prefeitura de Itatiba – participaram de treinamento realizado com agentes da polícia estadunidense Swat. O curso foi aplicado entre os dias 15 e 20 de julho em Avaré, município paulista a cerca de 3h de Itatiba.

A sigla Swat é de Special Weapons and Tactics, sendo Armas e Táticas Especiais, unidades de polícia de elite nos Estados Unidos conhecidas por sua atuação em situações de alto risco. Segundo o secretário da pasta, Luís Antonio Henrique Pereira, os GM’s que participaram da ação, integrantes da equipe das Rondas Ostensivas Municipais (Romu), estão prontos para serem multiplicadores do conhecimento adquirido no próximo Estágio de Qualificação da GM.

O treinamento avançado, tático, especializado em aplicação da lei, por intermédio da Team Six Brasil, foi com instrutores norte-americanos da ativa da Swat, dos Estados Unidos. São eles: Steve Harmon – comandante assistente; Ross Addeo – líder da equipe; e Sean Devanie – assistente do líder da Equipe Central Florida Metro Swat, que resultou em brevê do curso com certificado americano e brasileiro.