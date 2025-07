Exportações da região cresceram 8,5% no primeiro semestre

Levantamento do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), baseado em dados das regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), mostra que, no primeiro semestre de 2025, a região de Jundiaí teve exportações de US$ 1,29 bilhão (+8,5% na comparação interanual) e importações de US$ 4,35 bilhões (+11,8%). Houve déficit de US$ 3,06 bilhões.

Os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (21,8%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (12,3%) e produtos de perfumaria (9,8%). As importações concentraram-se em máquinas, aparelhos e materiais elétricos (28,2%), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (21%) e produtos farmacêuticos (7,7%).

Os destinos mais relevantes das exportações foram Argentina (20,3%), Estados Unidos (19,3%) e Chile (9,3%). As compras tiveram como principais origens China (31%), Estados Unidos (13,2%) e Alemanha (9,9%).