Alunos têm volta às aulas com conscientização sobre o trânsito

O segundo semestre letivo começou nesta segunda-feira (28) nas escolas da rede municipal de Várzea Paulista, marcado por acolhimento e expectativas para os próximos meses. Logo no segundo dia de aulas, nesta terça-feira (29), a Cemeb Palmyra Aurora de Almeida Rinaldi recebeu uma atividade especial do projeto “Segurança no Trânsito”, que instalou uma faixa de conscientização na entrada da escola e reforçou a importância da segurança viária para alunos, famílias e comunidade escolar.

Coordenada pela Unidade Gestora Municipal de Transporte Público e Trânsito, em parceria com a Educação e a Guarda Civil Municipal (GCM), a ação faz parte de uma série de medidas que serão aplicadas nas imediações de todas as escolas da cidade. Os agentes realizam fiscalizações, orientam motoristas, organizam o tráfego e, quando necessário, autuam infrações, sempre com apoio da GCM e da equipe de Educação.

Para a professora Paola Fernanda de Araújo, 34 anos, o início do semestre tem sido especial. “Estamos vivendo uma fase de transição, com crianças que vieram da educação infantil para o ensino fundamental. É tudo novo para eles – e para mim também. Desde o ano passado, percebo avanços importantes, e neste segundo semestre acredito que vamos conquistar ainda mais. Fui muito bem acolhida pelos alunos, e isso faz toda a diferença no nosso dia a dia”, contou.