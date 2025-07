ANEEL abre inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética

A partir de 1º de agosto, estão abertas as inscrições para a edição 2025 da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), que pretende alcançar cerca de 500 mil estudantes das redes pública e privada de ensino em todo o Brasil. Voltada para alunos do 8º e 9º ano, a competição tem como objetivo estimular a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao consumo de recursos naturais.

Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética, a ONEE é coordenada pelo Instituto Abradee, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). Em 2025, a edição tem como empresa proponente a RGE, distribuidora do grupo CPFL Energia, e conta com a participação de 48 distribuidoras de energia de todas as regiões do país.

A CPFL Piratininga é uma das parceiras da iniciativa e reforça seu compromisso com a promoção da educação e da sustentabilidade nos seus 27 municípios atendidos. “Apoiamos a ONEE por entendermos que o consumo consciente começa com a educação. A iniciativa permite disseminar, em larga escala, conhecimentos fundamentais sobre o uso eficiente da energia elétrica, promovendo mudanças comportamentais alinhadas ao nosso Plano ESG 2030, que tem como principal objetivo impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia”, afirma Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética do Grupo CPFL.