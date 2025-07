Homenagens marcam o jubileu de prata do Centro de Línguas

O Centro de Línguas também recebeu uma linha do tempo com os principais acontecimentos em seus 25 anos de existência – material desenvolvido no Fab Lab -, além de uma árvore de memórias e painéis fotográficos com as atividades desenvolvidas pelas turmas dos cursos.

Já no período noturno, a cerimônia com a presença das autoridades foi realizada no auditório Elis Regina, com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com diversas homenagens a autoridades, professores e estudantes envolvidos com o espaço.

As comemorações contaram também com uma série de apresentações musicais. A abertura ficou por conta do Coral Itália Canta, que sob a regência de Maurício Almeida e Larissa Camargo no piano, performou os clássicos “Sarà perché ti amo”, “Bella Ciao” e um trecho da ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini. Fred Fevereiro e Renato Viana, estudantes, respectivamente, das turmas de Francês e Espanhol, fizeram performances musicais nos idiomas em que estudam.