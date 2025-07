Oficina resgata a arte ancestral brasileira com tintas naturais

A pequena Pietra Ribeiro, de apenas 8 anos, ficou encantada com a atividade. “É legal desenhar e fazer a tinta. Eu não conhecia esse tipo de tinta e estou adorando”, comentou.

“Encontro com o Passado, Arte Ancestral Brasileira em Prática” é o tema da oficina de férias promovida pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Jardim Botânico de Jundiaí. A atividade é realizada em parceria com o arte-educador Gabriel Mazzucatto e tem como proposta resgatar a arte pré-histórica brasileira, utilizando tintas naturais feitas a partir de elementos como pó de beterraba, cúrcuma, urucum e óleo vegetal.

Além das crianças, os pais e responsáveis também tiveram contato com os elementos e valorizaram a iniciativa.

“Trazer as crianças para um lugar assim é muito bacana. Mesmo quando dizem que já conhecem, quando têm esse contato direto com a natureza, com plantas, raízes e sementes, eles se encantam. É uma oportunidade de ver, na prática, tudo aquilo que aprendem na escola”, disse a arquiteta Ana Cristina Mihok.

Durante os encontros, os participantes também produzem desenhos com carvão e aprendem sobre o uso de pigmentos naturais. Valéria Salla, bióloga responsável pelo NEA, reforça a importância de ações como essa para aproximar as novas gerações da natureza. “A proposta da arte rupestre é justamente resgatar essa ancestralidade. A ideia é mostrar que as plantas sempre foram e continuam sendo extremamente úteis para o ser humano”, explicou.