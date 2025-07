Detran-SP simplifica sistema para requisição de serviços digitais

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que iniciou a migração de sua plataforma de atendimento digital. A partir de 1º de agosto, os acessos a 19 serviços pelo SEI Externo serão desativados. A medida faz parte da implantação do novo sistema CSM (Customer Service Management), iniciada no dia 21 de julho.

As requisições de processos que antes eram solicitados pelo SEI Externo serão gradativamente migradas para o CSM. Quatro serviços já estão disponíveis nesta primeira fase da migração: comunicar a venda de veículo; solicitar desbloqueio do laudo de vistoria; solicitar cancelamento de intenção de venda; excluir processo de habilitação do Renach. Ainda neste ano, outros 212 tipos de requisições serão migrados para o CSM, que permitirá mais autonomia ao cidadão.

Com a utilização do novo sistema, mais intuitivo e prático, o usuário poderá, por exemplo, dar continuidade ao mesmo processo diante de um possível indeferimento – no caso do envio de um documento incorreto ou ilegível, que é o motivo mais comum para os indeferimentos. No ambiente SEI, a consulta da tramitação do processo pelo cidadão era confusa, com a abertura de diversos protocolos e telas. E, ao ter o processo indeferido, essa informação não era identificada de imediato. Caso o cidadão quisesse dar continuidade ao requerimento, era preciso abrir um novo processo, o que tornava a solicitação mais burocrática.