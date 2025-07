Jundiaí é a primeira cidade a oferecer curso de Defesa Civil

Jundiaí recebeu, na noite desta segunda-feira (28), a aula inaugural do Curso Técnico em Defesa Civil. O curso é gratuito, com carga horária de 800 horas e duração de 12 meses. As aulas presenciais acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h45, na ETEC Vasco Antônio Venchiarutti.

O município é o primeiro fora da capital paulista a oferecer essa capacitação, sendo escolhido pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil devido à sua infraestrutura e à capacidade de resposta dos profissionais locais diante das ocorrências registradas.

O principal objetivo do curso é formar profissionais aptos a atuar na prevenção de desastres, mitigação de riscos e preparação da população para situações de emergência.