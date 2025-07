Gestores municipais visitam fábrica da Ambev em Jundiaí

A produção local abastece principalmente o estado de São Paulo, mas também é enviada a diversos estados das regiões Norte e Nordeste. A empresa também é parceira do município em ações de sustentabilidade, como o Projeto Bacias, voltado à recuperação de áreas verdes e preservação do Rio Jundiaí.

Durante o encontro, foram apresentados números e informações da operação local da empresa, que tem papel fundamental na economia da cidade. A fábrica da Ambev em Jundiaí emprega atualmente 412 funcionários diretos e outros 578 terceirizados, além de estagiários. É uma das unidades com maior capacidade produtiva do grupo no Brasil, com aproximadamente 750 milhões de litros de bebidas fabricados anualmente, incluindo refrigerantes como Guaraná, H2OH!, Pepsi, Sukita e Tônica.

Representantes da Prefeitura de Jundiaí, incluindo o prefeito Gustavo Martinelli, a primeira-dama Ellen Camila Martinelli e integrantes da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), realizaram uma visita institucional à fábrica da Ambev, instalada no município, com o objetivo de conhecer as instalações e entender de perto o funcionamento da empresa.

“A cidade é boa quando oferece oportunidades. E é por meio desse contato direto com as empresas que conseguimos fortalecer o ambiente de negócios, ouvindo as necessidades de quem gera empregos e renda. Essa aproximação é estratégica e faz parte do nosso plano de desenvolvimento econômico sustentável”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

A visita faz parte de uma série de ações conduzidas pela Prefeitura de Jundiaí com foco na escuta ativa dos setores produtivos. Além das visitas às unidades industriais, o prefeito também realiza encontros semanais com empresários no Paço Municipal.

Para o gestor da UGDECT, Humberto Cereser, a agenda é essencial para alinhar ações de governo com as demandas do setor. “A Ambev é uma referência em inovação e responsabilidade socioambiental. A troca de experiências com empresas desse porte nos ajuda a planejar políticas públicas mais assertivas para o desenvolvimento da cidade”, destacou.