Domingão é dia de diversão para a criançada no Novo Horizonte

O projeto voluntário Meninos do Gueto, organizado por moradores do bairro Novo Horizonte, em Jundiaí, vai promover, neste domingo (3), a 2ª edição do Festival de Pipas, com brincadeiras, guloseimas e diversão para toda a família.

O evento é totalmente gratuito e vai acontecer na rua Dário Bocchino, nº 2190, no Varjão II, a partir das 13h. Entre as atrações estão brinquedos infláveis (cama elástica, futebol de sabão, piscina de bolinhas e tobogã), sorteio de pipas, distribuição de pipoca, lanches, açaí, refrigerante, além do tradicional festival de pipas que promete deixar o céu colorido.

Serviço:

2ª Edição do Projeto Meninos do Gueto

Local: rua Dário Bocchino, nº 2190, no Varjão II

Data: 3 de agosto

Horário: a partir das 13h

Atividades gratuitas para toda a família