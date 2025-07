Cajamar terá o 1º Espaço Motoboy do município

A Prefeitura de Cajamar está finalizando a construção do primeiro Espaço Motoboy do município, uma iniciativa inédita que tem como objetivo oferecer mais dignidade, conforto e reconhecimento aos profissionais que atuam diariamente nas ruas. Localizado no distrito do Polvilho, na avenida Tenente Marques, o espaço contará com uma estrutura moderna e funcional, desenvolvida especialmente para atender às necessidades da categoria.

O espaço será equipado com ar-condicionado, Wi-Fi, micro-ondas, banheiros feminino e masculino, tomadas para recarregar celulares e um ambiente confortável e acolhedor para que os motoboys possam descansar entre as entregas. “Essa é uma classe trabalhadora que tem o meu respeito e admiração, porque garante que a encomenda que você pede chegue com segurança na sua casa. Pensamos em cada detalhe para oferecer o suporte necessário para quem trabalha de verdade e merece ser valorizado”, afirmou o prefeito de Cajamar, Kauan Berto.

A inauguração do Espaço Motoboy do Polvilho está prevista para o próximo mês, e a administração municipal já anunciou que a próxima unidade será construída no distrito de Jordanésia.