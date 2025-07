Louveira rescinde contrato com empresa que presta atendimento

O município de Louveira informa que rescindiu o contrato com a empresa Ágil, que prestava serviços de terceirização de atendimento nos postos de saúde da cidade. A medida foi tomada devido à empresa não realizar o pagamento dos salários dos seus colaboradores.

É importante ressaltar que o município de Louveira está com os pagamentos em dia com a empresa Ágil referente ao ano de 2025, como exemplo o mês de junho, que foi pago antecipadamente em 4/6 sendo que o vencimento era somente em 10/6.

A empresa Ágil foi notificada diversas vezes, oportunidades em que o município de Louveira exigiu um posicionamento e imediato pagamento dos salários dos colaboradores, porém sem êxito.



Ainda, no final do mês de junho, ocorreu uma reunião entre o município e a empresa, na qual a empresa Ágil comprometeu-se a fornecer as rescisões trabalhistas dos funcionários que prestam serviços na cidade de Louveira em um prazo de 10 dias a contar desta data, para que a prefeitura faça o pagamento direto destas verbas rescisórias aos colaboradores.