Produção: Jarinu lidera crescimento regional com salto de 442%

De acordo com dados publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) em 26 de junho de 2025, Jarinu apresentou crescimento de 442,15% em sua produção municipal, medida pelo Valor Adicionado, entre os anos de 2020 e 2024.

O forte desempenho de Jarinu é refletido, também, diretamente no Índice de Participação dos Municípios (IPM) no repasse do ICMS: Jarinu teve o maior crescimento percentual da região, com alta de 58,16% entre os índices definitivos de 2025 e os preliminares de 2026. O município saltou de 0,1829 para 0,2893 no índice percentual, ocupando o primeiro lugar entre os 13 municípios da região analisados.

“Todo o povo é beneficiado com isso: o Comércio, os Serviços, a Educação, Saúde, Segurança, Esporte e Lazer. Neste ciclo virtuoso, com mais empresas e mais empregos, a cidade se torna cada vez mais conhecida, arrecada mais e reverte impostos em qualidade de vida para os moradores”, destaca Canteli.

Referência regional em crescimento econômico

A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento confirmou, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, que a região ampla de Jundiaí teve um crescimento médio de 4,62% nos índices percentuais de ICMS. Enquanto parte dos municípios apresentou estagnação ou queda — como Campo Limpo Paulista (-4,20%), Várzea Paulista (-6,33%) e Pirapora do Bom Jesus (-14,34%) — Jarinu destoou completamente ao registrar crescimento de 58,16%, o maior avanço proporcional da região.