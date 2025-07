Audiência discute orçamento de Várzea Paulista amanhã (30)

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Planejamento e Inovação, realizou no último sábado (26), no auditório da Praça CEU, a primeira audiência pública para discussão do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

O encontro foi um importante espaço de escuta e diálogo entre o poder público e a população, promovendo a construção coletiva das metas e diretrizes que nortearão o desenvolvimento do município nos próximos anos.

A gestora da pasta, Carla Medeiros, destacou o caráter participativo da iniciativa. “A audiência pública é um momento de escuta ativa e construção coletiva. Estamos consolidando um planejamento alinhado às reais necessidades da cidade, com foco em resultados e responsabilidade fiscal.”