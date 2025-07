Galo antecipa jogo contra o Rio Branco para sexta-feira à noite

O Paulista antecipou a partida diante do Rio Branco, válida pela 9ª rodada da primeira fase da Copa Paulista. O jogo agora será realizado na sexta-feira (8) de agosto, às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, e não mais no sábado a tarde. A solicitação foi enviada à Federação Paulista de Futebol (FPF) no último dia 24 e a entidade já confirmou a alteração.

Os ingressos para o confronto já estão à venda no https://paulista.soudaliga.com.br desde a manhã desta terça-feira (29). Os valores são os mesmos de toda a competição: entre R$ 15 (arquibancada meia-entrada) e R$ 50 (cadeira inteira).

Antes deste duelo, o Paulista enfrenta o Primavera, no domingo (3), às 11h, em Campinas, pela 8ª rodada da competição.