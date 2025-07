Bandido em fuga é preso por policiais do TOR em Jundiaí

Um ladrão em fuga com um carro furtado em Americana, no interior de São Paulo, foi preso em flagrante enquanto passava por Jundiaí, na rodovia Anhanguera. A prisão foi feita por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Após o furto da Fiat Strada, em Americana, em que o ladrão havia feito ligação direta para levar o veículo, policiais militares rodoviários daquela cidade foram informados da placa, modelo e características do automóvel e repassaram para colegas de farda em Jundiaí, uma vez que havia a desconfiança de que o bandido teria fugido pela Anhanguera, sentido SP.

Os policiais se posicionaram de forma a identificar o veículo em fuga e se depararam com o Strada, semelhante ao que havia sido relatado pelos policiais de Americana. Foi dada ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e deu início à tentativa de fuga, que durou apenas dos quilômetros.