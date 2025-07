48% da população da RMJ já utiliza aplicativos para compras

O consumo por meio de aplicativos é maior nas faixas etárias mais jovens, de 18 a 29 anos (65%) e 30 a 44 anos (61%), declinando na faixa etária de 60 anos e mais (22%). Acrescente-se que essa modalidade de compras é mais utilizada por consumidores com ensino superior (64%) e renda familiar acima de dez salários mínimos (71%), segmentos estes mais afeitos ao consumo pela internet e de maior poder aquisitivo. Esse hábito diminui entre pessoas com até o ensino médio (48%), contudo seu maior declínio se dá entre os consumidores com somente ensino fundamental, apenas 14% utilizam aplicativos para consumo. Fenômeno similar pode ser observado entre aqueles cujas famílias auferem até um salário mínimo (22%), bastante inferior à média do estado. Essas diferenças refletem as desigualdades que se identificam tanto no acesso como na utilização das tecnologias de informação, evidenciando limites para ampliação da inclusão digital e seus benefícios.

Regiões com maior adesão

Em termos das regiões, as maiores proporções de adesão às compras por aplicativos foram registradas na região metropolitana de São Paulo (54%), Vale do Paraíba e litoral norte (53%) e Baixada Santista (52%). Em sentido oposto, as regiões de Piracicaba (45%), Sorocaba (47%) e Jundiaí (48%) foram menos aderentes a esse tipo de compra.