Parceria Senai e TV Tec: Fundo Social abre inscrições para cursos

As vagas são limitadas e a pré-inscrição será feita exclusivamente por meio de formulário online (Google Forms). O envio do formulário será considerado como intenção de participação. A seleção será feita por ordem de envio, considerando hora, minuto e segundo.

As capacitações são voltadas a moradores com, no mínimo, 16 anos e Ensino Fundamental completo (em alguns casos, apenas a idade mínima é exigida).

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí abre na próxima quarta-feira, 30 de julho, às 12h, as inscrições para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos em parceria com o Senai Jundiaí (Microsoft Power BI e Programação Oracle – Java Foundation) e a TV Tec (Eletricista residencial e Maquiagem profissional básico).

A lista de contemplados será divulgada no site da Prefeitura de Jundiaí. Os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula e deverão encaminhar, em até 24 horas. Para os cursos do Senai, serão necessários os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar (histórico ou certificado, quando exigido). Quem não responder dentro do prazo terá a pré-inscrição cancelada. As fichas não contempladas comporão a lista de espera.

Parceria Senai

Microsoft Power BI

Nº de vagas: 10

Carga horária: 32h

Período: de 13/8 e 27/8

Aulas: 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, das 13h20 às 17h20

Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú

Link de inscrição: https://forms.gle/unDrqwgiKzpztKv66

Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 16 anos completos

Objetivo do curso

O curso de Aperfeiçoamento Profissional de Microsoft Power BI tem por objetivo o desenvolvimento de competências que permitem desenvolver soluções por meio da plataforma de business intelligence (BI), utilizada para transformar dados brutos em informações úteis e insights de negócios e seguindo boas práticas, procedimentos e normas.