Bazar do Voluntariado do HSV precisa de doações para continuar

A edição de julho do Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) foi um sucesso. Graças à solidariedade da população, o evento atraiu muitos visitantes e teve alta procura pelos itens à venda. Toda a renda obtida com as vendas do bazar é revertida em benefício dos pacientes e da instituição.

O sucesso, no entanto, teve um efeito colateral: como o volume de doações recebidas nas últimas semanas não foi suficiente para recompor o estoque, não haverá bazar em agosto. Para reverter esse cenário e garantir que a edição de setembro seja realizada normalmente, o Hospital São Vicente faz um apelo à comunidade: a doação de roupas, calçados e outros itens é um gesto simples, mas que faz toda a diferença.

As doações de roupas femininas, masculinas e infantis, artigos de decoração, acessórios, brinquedos, roupas de cama, mesa e banho, tapetes e utensílios domésticos em bom estado podem ser entregues toda quarta-feira, das 14h às 16h, diretamente no local onde ocorre o bazar, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí.