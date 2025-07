Com previsão de 6°C, acolhimento é reforçado nas ruas de Jundiaí

Para garantir a proteção de todos, as equipes de abordagem social atuarão das 19h às 7h com técnicos, enfermeiro e voluntários. A ação emergencial amplia o número de vagas nos espaços de acolhimento e prevê ainda 34 vagas extras no Centro Pop.

A operação é acionada sempre que a previsão do tempo aponta mínima igual ou inferior a 13?°C e se torna mais intensa nos períodos de frio severo. Nesta semana, a Defesa Civil alerta para a chegada de uma massa de ar polar, com mínimas previstas de:

Com a previsão de temperaturas abaixo de 8°C em Jundiaí nos próximos dias, a prefeitura, por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (Ugads), intensificou a Operação Noites Frias, em vigor desde 28 de maio. A ação tem como principal objetivo proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, alimentação, banho quente e atendimento humanizado, com o reforço de equipes e apoio de voluntários.

“Estamos mobilizando uma verdadeira força-tarefa, com o apoio fundamental de voluntários e servidores, para garantir que ninguém precise enfrentar o frio intenso nas ruas. Sabemos da resistência de algumas pessoas ao acolhimento, por isso reforçamos as equipes de abordagem para oferecer escuta, orientação e, quando necessário, o recâmbio para reencontro com familiares. O acolhimento também é estendido aos animais, com dignidade e respeito”, ressalta Luciane Mosca, gestora da Ugads.

Além do acolhimento, as equipes entregam kits de frio, compostos por cobertores, gorros térmicos e meias, às pessoas que, por diferentes razões, recusam ir para os abrigos. “Durante as abordagens noturnas, entregamos os kits, porque muitos já aceitaram acolhimento à tarde. À noite, a prioridade é atender quem está em risco”, completa a gestora.

Apoio e atuação integrada

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) atua de forma conjunta com as equipes de assistência social, podendo acionar o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) ao identificar pessoas em vulnerabilidade. O Seas mantém três equipes circulando pela cidade 24 horas por dia.