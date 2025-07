Jundiaí sedia pré-encontro da Saúde com apoio estadual

Com o objetivo de fortalecer a regionalização do SUS e aprimorar o atendimento à população, Jundiaí sediou a Pré-Oficina de Regionalização da DRS VII, proposta pelo Departamento Regional de Saúde (DRS VII) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A atividade reuniu gestores municipais da Região Metropolitana de Jundiaí e representantes do Governo do Estado para discutir estratégias de organização da rede e acesso aos serviços de saúde.

Além de Jundiaí, participaram da pré-oficina os municípios de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jarinu, Louveira, Cabreúva e Itupeva. O encontro abordou temas como os fluxos hospitalares, a regulação de vagas e, principalmente, o acesso às cirurgias eletivas, com foco inicial na ortopedia.

De acordo com o gestor adjunto da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), Allan Gomes de Lorena, a proposta é pensar em conjunto soluções mais eficientes para a gestão regional da saúde. “A reunião de gestores municipais e representantes estaduais é importante para alinhar estratégias, otimizar recursos e promover ações coordenadas. Essa colaboração permite um planejamento mais eficaz e garante que as políticas públicas estejam de fato voltadas às necessidades da população”, destacou.