Suspeito leva susto e tenta voltar para a viela; mas já era tarde

Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (27), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, já na divisa com Várzea Paulista. Com ele foram apreendidas várias porções de drogas.

Os PMs faziam patrulhamento com vistas ao tráfico, quando se depararam com um suspeito entrando e depois saindo de uma viela. Quando avistou a viatura, ele tentou voltar para a viela, mas já era tarde demais.

Durante a abordagem, os policiais encontraram várias porções de drogas diversas.