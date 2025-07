CultSP PRO promove ação formativa de teatro em Jundiaí

O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza no dia 2 de agosto, das 9h às 12h, na cidade de Jundiaí, uma ação formativa de interpretação teatral inspirada no universo de Alice no País das Maravilhas. A atividade faz parte do Programa Qualificação em Artes – Teatro, com entrada gratuita e classificação indicativa livre.

O programa é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), organização responsável pela execução das ações que promovem a qualificação artística e técnica no setor cultural. A formação será realizada na sede da Cia Fênix de Teatro, localizada na rua São Pedro, 134 – Vila Joana, e é aberta ao público interessado, sem necessidade de inscrição prévia.

A atividade será conduzida pelos artistas Paulo Marcos Brito e Bianca Mellace. Paulo é ator, diretor e arte-educador, com trajetória consolidada na criação e gestão de projetos culturais. Atua como Artista Orientador no Programa de Qualificação em Teatro, colaborando diretamente com coletivos artísticos por meio de metodologias que integram estética, território e pedagogia. Já Bianca é atriz, professora e diretora teatral, formada em Teatro pela Universidade Anhembi Morumbi (UAM), com formações em pedagogia teatral, gestão cultural e práticas colaborativas. Cofundadora da Cia Fênix de Teatro, é gestora de um espaço cultural independente voltado à formação de público e à valorização da cultura local.