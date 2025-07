Consolidada: Jundiaí é polo industrial, tecnológico e logístico

Com quase 900 novas empresas registradas apenas nos cinco primeiros meses de 2025, os destaques são os setores de Comércio e Serviços, que continuam puxando a frente da geração de empregos e movimentação econômica local. Ao mesmo tempo, o município fortalece sua posição como destino estratégico para empresas de base tecnológica e industrial, graças à localização privilegiada e infraestrutura logística, com facilidade de acesso aos principais mercados consumidores.

De acordo com dados do Departamento de Licenciamento de Atividades, vinculado ao Balcão do Empreendedor, até 15 de maio, foram abertas 898 novas empresas (Indústria, Comércio e Serviços), totalizando mais de 61 mil empreendimentos ativos na cidade. A predominância é dos setores de Comércio e Serviços, responsáveis por aproximadamente 70% das vagas de emprego divulgadas pelo portal Jundiaí Empreendedora neste ano. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que, de janeiro a maio deste ano, Jundiaí registrou a criação de 4.046 vagas com carteira assinada, reforçando o dinamismo econômico do município.

Para o gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, os números mostram que Jundiaí vive um momento de renovação e qualificação do seu ambiente de negócios. “Temos uma política pública consolidada para fomentar o empreendedorismo, ao mesmo tempo em que investimos na atração de empresas inovadoras e sustentáveis. O resultado aparece nos dados: somos uma cidade com grande dinamismo econômico, mas também com foco em tecnologia, qualidade de vida e geração de empregos”, afirma.