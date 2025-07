Chuva curta e com baixo volume gera ocorrências em Jundiaí

Entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira (28), uma forte ventania seguida de chuva atingiu Jundiaí. O acumulado de chuva não foi tão singificativo, mas a meterologia na cidade foi suficiente para causar alguns problemas. Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuva até o momento nesta segunda-feira é de 16 mm.

De acordo com a Defesa Civil, até o momento foi registrada por meio do sistema 199, uma ocorrência de alagamento na avenida Daniel Pelizzari, no Jardim Tulipas. Não há chamados para ocorrências de alagamentos em residências.

Em relação à queda de árvores, foram atendidos dois chamados: um referente à queda de galho na rua José Mezzalira (sentido Ivoturucaia-Colônia) e outro de queda de árvore na rua Paulo Ferraz dos Reis, na região entre os bairros Santa Clara e Paiol Velho.