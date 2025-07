Agendamento de churrasqueira no Parque Corrupira tem novas regras

A partir desta segunda-feira (28), o agendamento on-line para uso das churrasqueiras dos quiosques do Parque do Trabalhador, o Parque do Corrupira, passará por alterações com o objetivo de garantir o uso pleno do espaço público.

Com a mudança, quem realizar o agendamento on-line para uso das churrasqueiras aos sábados, domingos ou feriados deverá comparecer no dia agendado para o uso pessoalmente até as 8h da manhã na portaria da administração do parque, com documento de identificação. Após esse horário, em caso de não comparecimento, o quiosque reservado será liberado para utilização por qualquer frequentador presente no parque, sem necessidade de agendamento prévio.

De acordo com a Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), a medida foi adotada após levantamento apontar alto índice de ausência de usuários que haviam feito reservas on-line.