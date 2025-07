Jundiaí reforça ações e amplia proteção contra a gripe

A vacinação contra a gripe avançou em Jundiaí em 2025, com aumento no número de doses aplicadas e melhora na cobertura vacinal de diversos grupos prioritários. De abril a julho deste ano, foram aplicadas 128.702 doses da vacina contra a Influenza no município. Os números refletem um esforço contínuo das equipes de saúde e o engajamento da população. Entre os grupos prioritários, destaque para os idosos, que alcançaram uma cobertura de 56,7%, e para as gestantes, cuja vacinação teve crescimento significativo, chegando a 25,43%, praticamente o dobro em relação ao ano anterior.

“A melhora na cobertura vacinal, especialmente entre os idosos e gestantes, é resultado das ações de conscientização, da ampliação de pontos descentralizados e do trabalho intenso das equipes de atenção básica. Continuamos com estratégias ativas para alcançar também o público infantil e demais grupos prioritários”, explica a gestora da UGPS, Dra. Márcia Facci.

O município conseguiu não apenas manter o ritmo, como ampliá-lo, superando em mais de 24 mil o número de doses aplicadas em relação ao ano anterior. A cobertura geral também subiu, ultrapassando a marca de 51%.