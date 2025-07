Embalado por vitória, Paulista visita o São Bento em Sorocaba

O Galo desembarcou nesta manhã em Sorocaba. O técnico Fausto Dias destacou a preparação para o confronto, que além do trabalho em campo, também contou com análises em vídeo, focadas em entender o estilo de jogo do São Bento e reforçar os pontos táticos definidos pela comissão. “Vamos mostrar a estratégia e um pouco das características deles. É importante que todos estejam conectados com o plano”, destacou.

A comissão técnica também direcionou os trabalhos à transição ofensiva, identificada como um dos pontos frágeis do adversário. A preparação foi concluída com atividades voltadas às bolas paradas, na véspera do duelo. “Fechamos a semana com tudo bem planejado. Agora é colocar em prática”, finalizou Fausto Dias, confiante na atuação do Galo diante de um adversário tradicional da competição.