PMJ pedirá ao Estado recursos para cirurgias aos sábados

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (25), representantes da Prefeitura de Jundiaí estiveram no Hospital Regional para avançar no diálogo sobre o fortalecimento do atendimento regional, com foco nas demandas da população. O objetivo é estreitar o relacionamento entre a gestão municipal e a unidade de saúde, garantindo que os serviços prestados estejam cada vez mais alinhados com as necessidades da Região Metropolitana de Jundiaí.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do diálogo com o Governo do Estado para garantir avanços concretos. “Já estamos articulando agendas com o secretário estadual de Saúde para discutir o reajuste contratual da unidade. Hoje, o hospital atende 42 municípios, inclusive da Região Metropolitana de Campinas, e queremos redirecionar esse fluxo para que Jundiaí e região tenham prioridade. Também pediremos que parte das vagas ociosas por faltas de pacientes de outros municípios, o chamado ‘bolsão’, seja redistribuída para pacientes de Jundiaí”, explicou.

Martinelli também ressaltou que a Prefeitura solicitará ao Estado a liberação de recursos para a realização de mutirões e cirurgias aos sábados no Hospital Regional, medida que poderá contribuir para reduzir a fila de cirurgias e desafogar o Hospital São Vicente. “A estrutura está disponível, falta apenas o suporte financeiro. Com esse reforço, vamos avançar ainda mais no atendimento à população de Jundiaí”, afirmou.