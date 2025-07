Karateca jundiaiense conquista bronze no Campeonato Brasileiro

O atleta Thomas Terceiro de Jesus, do Time Jundiaí, conquistou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Karatê na categoria sub-21, em Londrina. A competição reuniu os melhores atletas de todo o Brasil.

Sob a orientação do técnico Anderson Luís Bogniotti, o Sensei Ton, Thomas vem se destacando no cenário nacional e reforçando a força do karatê jundiaiense. “A conquista representa não só o talento individual do atleta, mas também o resultado de um trabalho sério e contínuo desenvolvido pela equipe técnica e pelo projeto esportivo da cidade. O torneio foi marcado por disputas de alto nível técnico, e Thomas demonstrou determinação, garra e excelência ao longo das lutas, garantindo um lugar no pódio e levando orgulho para a cidade de Jundiaí”, disse o treinador, que comemorou a conquista e parabenizou a equipe jundiaiense.