Adolescente é detido por GMs em viela durante tentativa de fuga

Guardas municipais de Apoio Tático detiveram um adolescente de 16 anos com centenas de porções de drogas, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Um traficante que estava com ele conseguiu fugir.

Os GMs Maurício, Pereira e Paulo Henrique, com o subinspetor Vaz, estavam em patrulhamento, quando suspeitaram de duas pessoas em uma área dominada pelo tráfico.

Ao perceberem a presença da viatura, ambos correram carregando sacolas e foram perseguidos pelos agentes.