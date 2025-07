CPTM implanta sistema para acesso à internet wi-fi em 41 estações

A CPTM implantou, em conjunto com a operadora de telecomunicações Linktel Wi-Fi, o sistema para acesso à internet wi-fi em 41 estações do sistema ferroviário. Agora, os passageiros de todas as estações que compõem as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além dos que embarcam e desembarcam na estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 7-Rubi, terão acesso a pelo menos 30 minutos de internet gratuita por dia.

Para utilizar o benefício, será necessário o preenchimento de um cadastro prévio, feito por meio de e-mail e senha. A empresa de telecomunicações irá disponibilizar Wi-Fi na plataforma para os passageiros utilizarem internet enquanto estão aguardando a próxima viagem. Os viajantes poderão navegar pela rede para a troca de e-mails, mensagens e o uso de redes sociais como Facebook e WhatsApp.

“A oferta de Wi-Fi gratuito nas estações da CPTM é um passo importante para tornar o transporte público mais conectado, acessível e confortável para todos os passageiros. Com essa iniciativa, buscamos não somente facilitar o acesso à informação, mas também transformar o tempo de espera em uma oportunidade para estudo, trabalho ou lazer digital”, destaca Michael Cerqueira, presidente da CPTM.