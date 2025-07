Ouvir os mais velhos: por que conselhos dos avós ainda importam

Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, onde a Geração Z – formada, em geral, por pessoas nascidas entre 1995 e 2010 – cresce cercada de informações, a sabedoria dos avós se mostra mais valiosa do que nunca. Representantes de uma geração que aprendeu com o tempo, com o silêncio e com a prática, os avós carregam ensinamentos que resistem às modas e vão além das telas. Para celebrar o Dia dos Avós, comemorado no dia 26 de julho, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) destaca a importância de manter vivo o diálogo entre gerações. As histórias, experiências e conselhos dos avós têm o poder de enriquecer a vida dos mais jovens e de fortalecer laços de afeto, aprendizado e respeito – valores essenciais para qualquer tempo.

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta atualmente com cerca de 68,6 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, o equivalente a aproximadamente 33% da população do país. Essa geração cresce em um ambiente altamente conectado, com acesso precoce à tecnologia e às redes sociais. Embora esse cenário traga novas formas de aprendizado e interação, também impõe desafios importantes, como a dificuldade de concentração, o enfraquecimento da convivência familiar e a construção de valores sólidos.

Nesse contexto, a convivência com os avós oferece um contraponto essencial. Mais do que figuras carinhosas na vida familiar, os avós exercem um papel fundamental no desenvolvimento emocional das crianças. A presença deles na rotina dos pequenos vai muito além do cuidado: representa um vínculo afetivo que acolhe, ensina e transmite valores duradouros. "Os avós são como o açúcar na vida das crianças: eles oferecem um tempero especial de afeto, amor e entrega que nutre o coração e o desenvolvimento emocional dos netos. Essa convivência repleta de carinho e atenção possibilita que as crianças cresçam com uma vida mais saudável, menos corrida e com muito acolhimento, fortalecendo vínculos que promovem segurança, autoestima e uma formação mais equilibrada”, explica a psicóloga e coordenadora do Núcleo de Experiência do Paciente do HSV, Caroline Alves Vieira. “Os avós, com seu jeito único de amar, criam um ambiente onde o afeto é a base, contribuindo para que os netos se tornem adultos mais conscientes, empáticos e felizes", conclui a profissional.