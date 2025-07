Dia do Motorista: prefeitura destaca responsabilidade no trânsito

Celebrado nesta sexta-feira (25), o Dia do Motorista é uma oportunidade de reconhecer e valorizar o trabalho diário de profissionais que ajudam a cidade a funcionar, garantir serviços essenciais e conectar pessoas. Em Jundiaí, motoristas do transporte público, das áreas da saúde, limpeza urbana e obras representam o compromisso com a mobilidade e com o cuidado à população.

A data também reforça a importância da responsabilidade no trânsito e da condução segura, especialmente diante dos números preocupantes de acidentes registrados no município.

“Levo histórias todos os dias. Cada ponto é um novo começo!”, afirma Dayane Cristina de Souza, motorista de ônibus que transporta centenas de passageiros diariamente, sempre com atenção, paciência e empatia.