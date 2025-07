Dia do Motorista: Jundiaí tem 10,5 mil transportadores de cargas

Uma categoria profissional que tem muitos representantes em Jundiaí é a de motoristas que trabalham com transporte terrestre de cargas. Para transporte de cargas, são necessárias as categorias C e E na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em, segundo dados do Detran, são mais de 10,5 mil pessoas habilitadas nestas categorias na cidade.

Além dos motoristas, o transporte de cargas também precisa de ajudantes, por exemplo. Ao todo, entre MEIs (2,9 mil) e contratados com carteira assinada (13,6 mil), são 16,5 mil profissionais que ganham a vida nas estradas e também dentro da cidade, com entregas e mudanças, por exemplo.

Município com importantes rodovias, Jundiaí tem destaque na logística estadual e isso conta para a decisão de motoristas se profissionalizarem, mudarem a categria da habilitação e investirem no transporte de cargas como emprego.

Celebração